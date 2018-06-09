Британцам нравится ненавидеть Россию. Мария Захарова напомнила заголовок книги западного журналиста в ответ на реплику посла Великобритании, который не нашел на Туманном Альбионе ни одного русофоба.

Британцам нравится ненавидеть Россию. Мария Захарова напомнилазаголовок книги западного журналиста в ответ на реплику послаВеликобритании, который не нашел на Туманном Альбионе "ни одного русофоба".Официальный представитель российского МИДа ответила ЛориБристоу с пляжа в Сочи, где она проводит отпуск. Мария Захарова посоветовалабританскому послу прочитать книгу, написанную швейцарским журналистом ГиМеттаном.По мнению российского дипломата, подзаголовок книгидостаточно откровенен: "Почему мы так любим ненавидеть Россию". Самже труд, который Захарова как раз сейчас изучает, называется "Запад-Россия:тысячелетняя война".В нем собраны исторические факты противостояния с Европой современ Карла Великого и до кризиса на Украине.Комментарий Марии Захаровой касался высказывания послаВеликобритании в России Лори Бристоу. В недавнем интервью РБК дипломат вновьвозложил на Россию вину за смерть Александра Литвиненко и отравлениеэкс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – подчеркнув, что позиция Лондона по этимвопросам остается неизменной. После чего заявил, что русофобии в Великобританиинет."Здесь, в России, часто говорят о русофобии – но я незнаю ни одного русофоба в Великобритании. Наоборот, я знаю многих людей,которые ходят на выставки, концерты, хотят узнать больше о русской культуре",– сказал Бристоу.Подписчиков Марии Захаровой в соцсети Facebook высказывание посла такжеудивило. Они посоветовали дипломату вспомнить, что на Британских островах живуттакие персонажи, как Тереза Мэй и Борис Джонсон.