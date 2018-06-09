Британцам нравится ненавидеть Россию. Мария Захарова напомнила
заголовок книги западного журналиста в ответ на реплику посла
Великобритании, который не нашел на Туманном Альбионе ни одного русофоба.
Британцам нравится ненавидеть Россию. Мария Захарова напомнила
заголовок книги западного журналиста в ответ на реплику посла
Великобритании, который не нашел на Туманном Альбионе "ни одного русофоба".
Официальный представитель российского МИДа ответила Лори
Бристоу с пляжа в Сочи, где она проводит отпуск. Мария Захарова посоветовала
британскому послу прочитать книгу, написанную швейцарским журналистом Ги
Меттаном.
По мнению российского дипломата, подзаголовок книги
достаточно откровенен: "Почему мы так любим ненавидеть Россию". Сам
же труд, который Захарова как раз сейчас изучает, называется "Запад-Россия:
тысячелетняя война".В нем собраны исторические факты противостояния с Европой со
времен Карла Великого и до кризиса на Украине.
Комментарий Марии Захаровой касался высказывания посла
Великобритании в России Лори Бристоу. В недавнем интервью РБК дипломат вновь
возложил на Россию вину за смерть Александра Литвиненко и отравление
экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – подчеркнув, что позиция Лондона по этим
вопросам остается неизменной. После чего заявил, что русофобии в Великобритании
нет.
"Здесь, в России, часто говорят о русофобии – но я не
знаю ни одного русофоба в Великобритании. Наоборот, я знаю многих людей,
которые ходят на выставки, концерты, хотят узнать больше о русской культуре",
– сказал Бристоу.
Подписчиков Марии Захаровой в соцсети Facebook высказывание посла также
удивило. Они посоветовали дипломату вспомнить, что на Британских островах живут
такие персонажи, как Тереза Мэй и Борис Джонсон.