Появились адреса установки комплексов.
С 9 по 15 июня 14 передвижных комплексов фотовидеофиксации будут работать по новым адресам во Владимирской области. Об этом сообщает ГБУ «Владупрдор».
Камеры будут установлены на следующих участках:
• М-7 «Волга» 103 км
• М-7 «Волга» 116 км
• М-7 «Волга» 181 км
• М-7 «Волга» 312 км
• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 4 км
• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 7 км
• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 10 км
• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 18 км
• Владимир, ул. Лакина, 1а
• Владимир, Судогодское шоссе, 81
• Р-132 «Золотое кольцо» 308 км + 500 м
• Владимир – Муром – Арзамас 116 км
• Хохлово – Камешково – Ручей 9 км
• Малышево – Красная Горбатка 21 км
На участке Р-132 «Золотое кольцо» 239-275 км контроль скорости ведётся мобильным комплексом фотовидеофиксации.