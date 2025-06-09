Появились адреса установки комплексов.

С 9 по 15 июня 14 передвижных комплексов фотовидеофиксации будут работать по новым адресам во Владимирской области. Об этом сообщает ГБУ «Владупрдор».Камеры будут установлены на следующих участках:• М-7 «Волга» 103 км• М-7 «Волга» 116 км• М-7 «Волга» 181 км• М-7 «Волга» 312 км• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 4 км• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 7 км• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 10 км• Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 18 км• Владимир, ул. Лакина, 1а• Владимир, Судогодское шоссе, 81• Р-132 «Золотое кольцо» 308 км + 500 м• Владимир – Муром – Арзамас 116 км• Хохлово – Камешково – Ручей 9 км• Малышево – Красная Горбатка 21 кмНа участке Р-132 «Золотое кольцо» 239-275 км контроль скорости ведётся мобильным комплексом фотовидеофиксации.