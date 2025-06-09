По словам женщины, муж не работал и периодически ее избивал.

В Камешковском районе Владимирской области 67-летняя пенсионерка убила своего супруга, пока тот спал. По ее словам, мужчина нигде не работал и постоянно пил. Он неоднократно поднимал руку на жену. Теперь пожилой женщине грозит тюрьма. Подробности — в материале .Кинул в нее бутылкуПреступление произошло 18 мая, однако о нем стало известно только в начале лета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области. Супруги долгие годы жили в деревне Лубенцы, которая расположена в 20 километрах от райцентра Камешково.Пенсионерка утверждает, что всю жизнь супруг заботился только о себе. Она устала от его постоянных пьяных посиделок. В тот злополучный день мужчина кинул в жену пустую бутылку.Как издание «Зебра ТВ», после она ненадолго ушла из дома. Женщина сама выпила бутылку пива и рюмку водки. Увидев спящего мужа, она почувствовала сильную злость и обиду. Тогда пенсионерка схватила кухонный нож и несколько раз ударила супруга в шею и живот.От полученных травм мужчина скончался на месте.Сожгла одеждуЖенщина попыталась скрыть улики, чтобы избежать наказания. Действуя, как в фильмах, она сожгла одежду, в которой совершила убийство. Но на следующий день пенсионерка стала мучиться от чувства вины. Она рассказала о произошедшем соседке и сдалась правоохранительным органам.«Следователем проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием женщины, допросы свидетелей, изъяты орудие преступления и иные доказательства. В настоящее время по делу производятся назначенные судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательств, установление причин и условий, способствующих случившемуся», — уточнили в местном СледКоме.Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 «Убийство». Жительнице грозит от 6 до 15 лет колонии общего режима. Сейчас расследование дела продолжается.Напомним, что в Суздальском районе рецидивист , который написал на него заявление в полицию. После мужчина поджег частный дом, чтобы скрыть улики. Через непродолжительный срок его задержали. Оказалось, что преступник вышел из тюрьмы в феврале 2025 года.