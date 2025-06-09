В компанию поступило 5 обращений от жителей Наро-Фоминска

В воскресенье, 8 июня, жители Москвы и Подмосковья ощутили последствия мощного ливня, который обрушился на столицу. В то время как в центре наблюдались перебои в движении транспорта в связи с аномальными ливнями, в Наро-Фоминске и Апрелевке наблюдался сильный град.На утро понедельника в компанию «Согласие» поступило 5 обращений от страхователей из Наро-Фоминска в связи с повреждением имущества от стихии. Пострадали: Zeekr 001, Kia Sportage, Toyota Rav 4 и два Hyundai Santa Fe. Согласно заявлениям, град был активен не менее 2 часов, с 16:30 до 18:30, у транспортных средств в основном пострадали внешние конструктивные элементы. В настоящее время в компании ожидают новых обращений от страхователей.