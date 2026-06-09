В городской больнице №4 города Владимира восстановят работу рентгеновского аппарата, применяемого для обследования и лечения сердечно-сосудистой системы (ангиографа). Об этом на

В городской больнице №4 города Владимира восстановят работу рентгеновского аппарата, применяемого для обследования и лечения сердечно-сосудистой системы (ангиографа). Об этом на оперативном совещании доложил вице-губернатор Куимов. Необходимое оборудование приобретут в рассрочку. Закупочная документация подготовлена. В скором времени объявят торги. Заместитель губернатора заявил, что высокотехнологичное оборудование вышло из строя из-за низкого технического обслуживания. Оно должно проводиться