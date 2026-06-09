Для получения аттестата девятиклассникам нужно набрать минимум 15 баллов.

Сегодня свыше 14 тысяч выпускников девятых классов принимают участие в итоговой аттестации по русскому языку. Для качественной организации процесса в регионе открыли 161 пункт проведения экзамена.Работа состоит из 13 заданий, разделенных на 3 тематических блока. На выполнение всех упражнений ребятам отводится почти 4 часа, а именно 3 часа 55 минут. Чтобы успешно подтвердить знания и получить аттестат, каждому ученику требуется набрать минимум 15 баллов.Предварительные итоги проверки экзаменационных материалов станут известны ориентировочно к 22 июня.