Случаев энцефалита в регионе не зафиксировано.

Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги мониторинга активности клещей. За минувшую неделю к медикам с жалобами на присасывание паразитов обратилось 170 граждан, включая 20 детей. Всего с начала весны за помощью пришли 1007 человек, среди которых 201 ребенок. Случаев энцефалита в регионе не зафиксировано.Лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителей опасных болезней у 9 снятых с людей особях: выявлено 5 случаев боррелиоза и четыре — анаплазмоза. Врачи напоминают: при обнаружении клеща необходимо сразу обратиться в поликлинику.Удаленного паразита следует передать для анализа в лабораторию в течение трех суток. Пункты приема работают во Владимире, Суздале, Коврове, Вязниках, Петушках и Собинке. При положительном результате теста нужно срочно посетить инфекциониста. Услуги по проверке насекомых оказываются на платной основе.