Насыщенная программа для встречи единомышленников и неравнодушных жителей города. Фестиваль «Белый камень» впервые проведут во Владимире. Для его создания и реализации идей объединились

Насыщенная программа для встречи единомышленников и неравнодушных жителей города. Фестиваль «Белый камень» впервые проведут во Владимире. Для его создания и реализации идей объединились несколько десятков городских предпринимателей и инвесторов. Идею презентовали главе города Сергею Волкову. Самое главное, чтобы они с собой унесли вот эту связь с городом. Чтобы они становились, скажем так, амбассадорами, послами Владимира,