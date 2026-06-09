Приговор суда в законную силу не вступил.

Районный суд вынес приговор двадцатилетнему жителю Подмосковья, признанному виновным в серии мошенничеств. Следствие установило, что с 2023 года осужденный работал вербовщиком в преступной группе.В его обязанности входил поиск курьеров и координация их действий. Сообщники обзванивали пожилых людей и под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП, убеждали их передать наличные средства.Фигурант привлек к схеме четверых подростков, которые забирали деньги у доверчивых жителей Владимира, Коврова, Киржача, Судогды и Камешково. Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.Учитывая позицию прокуратуры, суд назначил виновному 3 года и 3 месяца заключения в колонии общего режима.