Тренер и профессор ВлГУ отмечен государственной наградой.

Надир Магомедович Магомедов — является заслуженным тренером страны по греко-римской борьбе, признанным работником физической культуры России, профессором государственного университета, а также руководит подготовкой сборной команды региона. Накануне этот авторитетный деятель отпраздновал свой семидесятилетний юбилей.За долгие годы успешной педагогической работы он подготовил целое поколение сильных мастеров и чемпионов крупнейших соревнований. В числе его наиболее ярких воспитанников значатся такие прославленные атлеты, как Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Мартин Алексанов и Александру Пастушенко.Почетный знак Надиру Магомедовичу торжественно вручил губернатор Владимирской области Александр Авдеев во время оперативного совещания областной администрации.Губернатор искренне поздравил юбиляра и подчеркнул, что авторитет тренера среди земляков укрепляется с каждым новым триумфом его учеников.