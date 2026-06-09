Ольга Хохлова провела Заседание Совета представительных органов муниципальных образований области в Гусь-Хрустальном. На встрече присутствовали представители всех территорий региона, а

Ольга Хохлова провела Заседание Совета представительных органов муниципальных образований области в Гусь-Хрустальном. На встрече присутствовали представители всех территорий региона, а также первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов. Участники обсудили текущие задачи и рассказали об изменениях, которые ждут жителей области в ближайшее время. В первую очередь будут увеличены расходы на здравоохранение, сумма — свыше 275