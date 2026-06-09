Во Владимирской области успешно завершился крупнейший в истории чемпионат МВД России по стрельбе из боевого оружия. В течение недели почти 500 полицейских из разных регионов страны

Во Владимирской области успешно завершился крупнейший в истории чемпионат МВД России по стрельбе из боевого оружия. В течение недели почти 500 полицейских из разных регионов страны соревновались в меткости, а 13 из них выполнили нормативы для получения звания мастера спорта. Масштабные состязания проходили на специальном стрельбище, где участники, среди которых были как мужчины, так и