Сидят три собаки овчарка, боксёр и дог все кобели на прием к ветеринару и общаются между собой о том кого на какую процедуру и за что.
Овчарка:
- Я отбежал за сучкой, обокрали машину хозяина - на кастрацию...
Боксёр:
- Я, тоже, отбежал за сучкой - обворовали дом хозяина - на кастрацию...
Дог:
- Я чё, я ничё, сижу дома на диване смотрю телевизор... , выходит хозяйка из ванной... , халатик коротенький... , зеркальце упало... , она наклонилась поднять, я её и нашампурил...
- Так тебе вообще п%%%%ц!!!
- Да нет, это вам п%%%%ц, а мне только ногти постричь
еще анекдот!