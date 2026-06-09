Специалисты Центра управления городскими дорогами выполнили ямочный ремонт в Добром. 8 июня дорожники проводили работы от дома №19 на улице Соколова-Соколенка до дома №18 на улице

Специалисты Центра управления городскими дорогами выполнили ямочный ремонт в Добром. 8 июня дорожники проводили работы от дома №19 на улице Соколова-Соколенка до дома №18 на улице Безыменского. Игорь Ефремов, официальный представитель ЦУГД г. Владимира Сегодня на ней будет проведен ямочный ремонт БЦМ, так называемой технологии. В других локациях будет проводиться ремонт ям асфальтом, так что