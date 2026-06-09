Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники ковровской полиции пресекли преступную деятельность 58-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ.В ходе оперативных мероприятий в багажнике его автомобиля нашли мефедрон. Дома у фигуранта также обнаружили пакетики с мефедроном и сверток с марихуаной. Всего изъяли около 35 граммов запрещенных препаратов.В дальнейшем полиция Коврова при поддержке коллег из Гусь-Хрустального нашла крупный тайник со 145-ю граммами синтетических наркотиков, которые мужчина должен был распространить бесконтактным способом на территории Ковровского района.Задержанный полностью признал свою вину.