Анатолий Ильин, заведующий организационно-методическим отделом областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, уверен: здоровый образ жизни – это не просто модный тренд, а жизненная необходимость.

Анатолий Ильин, заведующий орга­низа­ционно-методическим отделом областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, уверен: здоровый образ жизни – это не просто модный тренд, а жизненная необходимость. Его слова звучат особенно актуально на фоне тревожной статистики: естественный прирост населения во Владимирской области отрицательный, рождаемость падает, а смертность, напротив, растёт.«Золотой стандарт» в действииВ ответ на эти вызовы регион активно внедряет проекты, направленные на сохранение и укрепление общественного здоровья. Одним из важных инструментов стала разработка «Золотого стандарта здоровья жителей Владимирской области». Этот комплексный подход формирует основу здорового образа жизни, уделяя особое внимание физической активности, индексу массы тела и рациональному питанию.Быстрая ходьба, велосипед, танцы, садоводство. Ежедневно человек должен уделять 30–60 минут своего времени умеренной физической активности. Для большей пользы минимальные нормы рекомендуется превышать. Важно помнить, что регулярная физическая активность – залог здоровья и долголетия. Она способствует профилактике множества заболеваний, улучшению общего самочувствия, повышению уровня энергии и продуктивности. Особое место отводится подрастающему поколению.– Физкультура – это не только способ укрепить тело, но и мощный инструмент культурного и нравственного развития ребёнка, –подчёркивает Анатолий Иванович.Простая математика стройностиОдин из наиболее часто выявляемых факторов риска при диспансеризации – избыточный вес. Это не только эстетическая проблема, но и прямой путь к абдоминальному ожирению, метаболическому синдрому, а в перспективе – к инсультам, инфарктам и сахарному диабету.– Простые расчёты показывают, насколько важно следить за своим индексом массы тела. Формула проста: масса тела в килограммах, поделённая на рост в квадрате в метрах. Норма – от 20 до 25. Даже с помощью обычных весов и сантиметровой линейки каждый может проверить свои показатели, – напоминает врач.Профилактика – лучшее лечениеВажность профилактических мер нельзя недооценивать. Регулярная диспансеризация позволяет держать под контролем ключевые показатели здоровья: уровень сахара в крови, холестерин иартериальное давление. Минздрав также устанавливает нормативы потребления фруктов и ово­щей – рекомендовано не менее400 граммов в день, при этом индивидуальные нормы зависят от образа жизни и состояния здоровья.– К сожалению, мы наблюдаем снижение физической активности жителей Владимира. Это тревожный сигнал, которыйтребует немедленного реагирования, – отмечает Анатолий Ильин. – Подумайте о своём здоровье и примите меры для его сохранения уже сегодня!