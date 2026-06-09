Кладбище оцифруют и на карте появятся могилы известных людей, а студенты смогут изучать историю по онлайн-лекциям. Проект библиотеки выиграл Президентский грант в 1 миллион рублей. Как

Кладбище оцифруют и на карте появятся могилы известных людей, а студенты смогут изучать историю по онлайн-лекциям. Проект библиотеки выиграл Президентский грант в 1 миллион рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации города Владимира, 9 июня в Центральной городской библиотеке презентовали проект «Князь-Владимирский некрополь: виртуальное путешествие по страницам истории». Автор инициативы – заместитель директора библиотеки Элла Зинина.