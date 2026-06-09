Данное направление имеет большое значение для жителей многих деревень и сел, расположенных вдоль указанной дороги.

На территории Гусь-Хрустального округа проходят масштабные работы по восстановлению трассы «Гусь-Хрустальный — Купреево» — Добрятино. Ремонт организован в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».Специалисты занимаются модернизацией 5 километров данного дорожного полотна. На текущий момент строители уже выполнили фрезерование старого покрытия и завершили укладку выравнивающего слоя.Специалисты заняты досыпкой и укреплением прилегающих обочин. По сведениям профильного министерства, следующим этапом станет укладка финального слоя из асфальтобетона и окончательная планировка краев трассы.Суммарная длина этого маршрута превышает 15 километров.