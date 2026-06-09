В длинные выходные июня, приуроченные ко Дню России, “Центральная пригородная пассажирская компания” совместно с “Московской железной дорогой” назначат дополнительные поезда. В

В длинные выходные июня, приуроченные ко Дню России, “Центральная пригородная пассажирская компания” совместно с “Московской железной дорогой” назначат дополнительные поезда. В график движения внесут изменения. Это поможет пассажирам строить удобные маршруты, пообещали в “ЦППК”. Электропоезда между Владимирской областью и Москвой будут ходить по следующему графику: 11 июня — по расписанию пятницы, 12, 13 июня — по расписанию