Уже залили площадку под будущий беговой центр, сообщил Александр Авдеев в своих соцсетях. Объект откроется в этом году и станет бесплатной площадкой для тренировок. Проект является частью

Уже залили площадку под будущий беговой центр, сообщил Александр Авдеев в своих соцсетях. Объект откроется в этом году и станет бесплатной площадкой для тренировок. Проект является частью масштабной программы развития лёгкой атлетики до 2036 года, охватывающей 22 города России. Ожидается, что центр будет принимать тысячи посетителей в год, помогая им подготовиться к массовым забегам и