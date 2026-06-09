В городе Струнино Александровского округа завершился капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, которая 12 февраля не выдержала тяжести снега. По поручению губернатора Александра

В городе Струнино Александровского округа завершился капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, которая 12 февраля не выдержала тяжести снега. По поручению губернатора Александра Авдеева работы по восстановлению были организованы оперативно, и теперь жители довольны качеством ремонта. Об этом сообщили в облправительстве. Прошлой зимой под воздействием снегопадов во Владимирской области пострадали 36 крыш многоквартирных домов, некоторые из