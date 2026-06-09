Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Заместитель прокурора Владимира утвердил обвинение против 22-летнего жителя Перми по делу о неправомерном обороте средств платежей.В феврале приятель предложил мужчине оформить банковскую карту для продажи. Тот открыл счет, получил карту и передал ее, привязав к указанному номеру. За свои действия он получил 13 тысяч рублей.Карта попала к неустановленным мошенникам. В марте они похитили со счета коммерческой организации Владимира более 14 миллионов рублей, из которых около 2 миллионов поступили на счет обвиняемого.Фигурант полностью признал свою вину. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.