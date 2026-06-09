Приговор в законную силу не вступил.

Местный суд вынес приговор жительнице, признанной виновной в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.Осужденная, работая в «Управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики», отвечала за финансы и бухгалтерию «Спортивной школы «Судогодец». Используя служебное положение, с марта 2018 по декабрь 2022 года она оформляла фиктивные зарплатные ведомости и расходные ордера.Женщина подделывала подписи сотрудников, забирала наличные деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению. Таким образом она похитила свыше 2,4 миллиона рублей.Суд назначил ей 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также по иску прокурора с осужденной взыскали почти 2,3 миллиона рублей в пользу администрации округа и спортивной школы (еще более ста тысяч она уже вернула добровольно).