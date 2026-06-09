Во Владимирской области при поддержке госпрограммы «Спорт России» завершилось одно из самых масштабных событий велоспорта в стране – фестиваль «Велолето 2026». Его участниками стали 2,5

Во Владимирской области при поддержке госпрограммы «Спорт России» завершилось одно из самых масштабных событий велоспорта в стране – фестиваль «Велолето 2026». Его участниками стали 2,5 тысяч человек из 54 регионов страны. Самому младшему из них – всего полтора года, а самому старшему – за 70 лет. В велопараде по центру Суздаля проехали тысячи велосипедистов. Программа