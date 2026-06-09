С 10 по 14 июня на ВДНХ пройдет VI Международный туристический форум «Путешествуй!», где 74 региона России, включая Владимирскую область, представят свой потенциал. Мероприятие объединит

С 10 по 14 июня на ВДНХ пройдет VI Международный туристический форум «Путешествуй!», где 74 региона России, включая Владимирскую область, представят свой потенциал. Мероприятие объединит деловую программу для профессионалов отрасли и большой фестиваль для всех любителей отдыха и новых впечатлений. Об этом сообщили в правительстве региона. В течение пяти дней гостей ждут более 900 развлекательных