Оснащение энергообъектов подобными устройствами позволяет спасать птиц от поражения электрическим током, повышать надёжность работы электрооборудования и продлевать его срок службы. В

Оснащение энергообъектов подобными устройствами позволяет спасать птиц от поражения электрическим током, повышать надёжность работы электрооборудования и продлевать его срок службы. В настоящее время специалисты «Владимирэнерго» смонтировали более 380 птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи 35–110 кВ. Всего до конца года на ЛЭП установят 1260 устройств. Во Владимирской области трассы ЛЭП проходят через зоны обитания и