Во Владимирской области продолжается приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» для ветеранов
<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2026-vladimirskie-veterany-svo-mogut-stat-uchastnikami-vserossijskogo-konkursa-profmasterstva.html" target="_blank">Владимирские ветераны СВО могут стать участниками всероссийского конкурса профмастерства</a> - Во Владимирской области продолжается приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» для ветеранов
[url=https://33live.ru/novosti/09-06-2026-vladimirskie-veterany-svo-mogut-stat-uchastnikami-vserossijskogo-konkursa-profmasterstva.html]Владимирские ветераны СВО могут стать участниками всероссийского конкурса профмастерства[/url] - Во Владимирской области продолжается приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» для ветеранов