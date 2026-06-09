Ранее судимая жительница областного центра промышляла магазинными кражами. Она заходила в продуктовые торговые сети, собирала товар в пакет, пока никто не видел, а затем убегала. Кофе,

Ранее судимая жительница областного центра промышляла магазинными кражами. Она заходила в продуктовые торговые сети, собирала товар в пакет, пока никто не видел, а затем убегала. Кофе, алкоголь и другие продукты дамочка перепродавала, а иногда съедала награбленное сама. Она подозревалась в совершении 13 краж. Но случай и бдительность владимирского полицейского помогли поймать воровку. Сотрудник ППС в