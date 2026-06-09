Начало купального сезона в области открыли 1 июня.

Изначально прохладная погода не располагала к отдыху на воде, но сейчас лето вернулось. Оба пляжа благоустроили, организовав спасательные пункты. Но лабораторные тесты воды из Семязинского пруда и Глубокого озера выявили опасные микроорганизмы.Как пояснила Юлия Каркаваниди из Роспотребнадзора, эти бактерии могут вызвать отравления при попадании воды в организм. Риск зависит от того, сколько воды будет проглочено.В целом по региону пригодными для плавания назвали только 37 водоемов. Для проверки в лабораторию направили всего 5 проб, включая Глубокое и Семязино. Остальные 3 — озера Мелеховское, Запольское и Кольчугинское водохранилище — успешно прошли экспертизу. Там микробиологическая ситуация стабильна.