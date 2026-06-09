Для удобства жителей Владимира на автобусном маршруте № 1С “ул. Элеваторная – Селецкие сады” вводятся дополнительные рейсы. Они будут действовать каждую среду с 10 июня по 1 сентября.

Для удобства жителей Владимира на автобусном маршруте № 1С “ул. Элеваторная – Селецкие сады” вводятся дополнительные рейсы. Они будут действовать каждую среду с 10 июня по 1 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации. Эти изменения призваны улучшить транспортное обслуживание населения города. Дополнительные автобусы будут курсировать от площади Ленина до Селецких садов. От остановочного пункта «Площадь