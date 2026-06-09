Владимирская природоохранная прокуратура проверила деятельность мусорного полигона у деревни Марьинка в Камешковском округе. В результате стекания фильтрата со свалки ТБО за её пределы

Владимирская природоохранная прокуратура проверила деятельность мусорного полигона у деревни Марьинка в Камешковском округе. В результате стекания фильтрата со свалки ТБО за её пределы окружающей среде нанесён ущерб в размере более 1 млн рублей. Согласно заключению экспертов показатели загрязняющих веществ в почве рядом с полигоном превышены в десятки раз. А именно: сульфатов – в 36,4 раза,