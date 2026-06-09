Приговор в законную силу не вступил.

Муромский городской суд признал 41-летнего уроженца Азербайджана виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Мужчина намеревался защитить бизнес своего соотечественника, у которого ранее полиция конфисковала партию контрафактной продукции.В декабре 2025 года злоумышленник тайно встретился с сотрудником органов правопорядка. Под предлогом обсуждения рабочих моментов он предложил инспектору пятьдесят тысяч рублей и бутылку алкоголя в обмен на информацию о грядущих проверках в магазине.Полицейский категорически отказался от незаконного вознаграждения, предупредив собеседника об ответственности. В результате попытка подкупа была пресечена, а фигуранта задержали на месте.Суд назначил виновному наказание в виде крупного штрафа размером в пятьсот тысяч рублей.