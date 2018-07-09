Каждый с детства знает, что вода полезна для здоровья, но как же правильное ее пить? Существует масса мифов, которые навязываются нам глянцевыми журналами и блогами о здоровом образе жизни. Спешим развеять их.

Каждый с детства знает, что водаполезна для здоровья, но как же правильное ее пить? Существует масса мифов,которые навязываются нам глянцевыми журналами и блогами о здоровом образежизни. Спешим развеять их.Команда программы"НашПотребНадзор" на НТВ провела свое расследование, выяснила все тонкостиправильного употребления воды и поделилась результатами с Dni.Ru.Миф №1. Надо выпивать по 8стаканов воды в день. Это омолаживает кожу, помогает худеть оздоравливаетсердце и суставы.Пить воду, конечно, надо. Ведьдаже кости на одну пятую состоят из воды, а мозг на 72 процента. Однако восемьстаканов воды – это перебор. Такая рекомендация переходит из журнала в журнал,посвященных красоте и здоровью уже много лет. Но из псевдо-врачей, которыеподписываются под таким советом, никто, кажется, не знает откуда он вообщевзялся. А дал его в 1945 году Исследовательский совет при национальной академиинаук США. Вот только совет написал, что почти два с половиной литра воды - приемлемое ежедневное потребление воды длябольшинства взрослых. И имелось в виду, что в эти два литра входят супы, чаи,кофе, соки, овощи, фрукты, все что вы съедаете и выпиваете за день. Но кто-топосчитал, что два литра это как раз восемь стаканов и исковеркалпрофессиональный совет. А ведь если выпивать такое количество воды, помимо едыи других напитков, то человек будет получать в двое больше жидкости, чемсоветовали американские исследователи.Миф № 2. Если почувствовали жажду– значит наступило обезвоживание.Это правда. Если губы шершавые итрескаются, если глаза "чешутся", или если просто во рту пересохло, значит увас наступило обезвоживание. Так происходит если тело теряет больше двухпроцентов (2%) от привычного уровня жидкости. В результате меняется солевой баланскрови, на что очень остро реагирует мозг. Ведь сейчас жизненно необходимой солив рационе человека больше, чем надо, а древним предкам она доставалась тяжело.А потому появились специальные рецепторы (осморецепторы), которые при измененииуровня соли бьют тревогу.Миф № 3. Все напитки могутутолить жажду.Дело в том, что есть напитки собратным эффектом. Кофе, чай и газировка, например. Они жидкие, однако выводятводу из организма, усиливая эффект обезвоживания и жажду. Международный журнал"Питание и обмен веществ спортсменов" (International journal of sport nutritionand exercise metabolism) опубликовал исследование, доказывающее, что люди,которые пьют напитки, содержащие много кофеина, теряют больше жидкости. Ведьэто вещество расширяет кровеносные сосуды и сужает сосуды почек. Через полчасапоявляется мочегонный эффект в пропорциях один к двум. То есть выпил одну чашкукрепкого кофе или чая, а вышло две.С газировкой этот эффектдостигается немного иначе. Когда человек пьет сладкие напитки, такие каклимонады, соки, газировку, где очень большое количество сахара, то происходитмнимое обезвоживание. Его на самом деле нет, но наш организм думает, что нам нехватает воды, поэтому появляется жажда и хочется пить еще больше. Этопроисходит, потому что сахар впитывается очень быстро. Буквально за 5-10 минутон будет в вашем организме и это повысит его концентрацию в организме, вокругклеток. Жидкость из них будет выходить и рецепторы посылают сигнал головномумозгу, что водный баланс нужно восстановить.Миф № 4. От холодной воды большеудовольствия, а значит она лучше и полезнее.Бытует мнение, что холодная водапомогает похудеть, потому что организм тратит много калорий на ее согревание, азначит тратит энергию и вынужден пополнять ее из жировых складок, а значит ихудеет. Доктор Роджер Клеменс из университета Южной Калифорнии доказал, что,согревая ледяную воду в желудке, организм тратит мало калорий, которые ни начто не влияют. Зато, если холодной водой запивать жирную еду, то в желудке этотжир не переваривается и, продвигаясь в толстый кишечник, вызывает расстройство.Да и сам желудок стремится избавиться от холодного, его стенки сокращаются,выталкивают не только жир, но и всю плохо переваренную пищу дальше в кишечник,где она просто гниет. В это время мозг не получает сигналов о том, чтонаступило насыщение.Миф 5. Важно пить покупную воду.Самый экономичный вариант –кипячение. Микробы умирают, хлор испаряется, лишние соли оседают на днечайника. Но если солей в воде и так немного, то налегать на кипяченую водунельзя. А покупать воду бессмысленно, если дома стоит фильтр. Но только еслиэто не фильтр с системой обратного осмоса. Такие делают почти дистиллированнуюводу, то есть лишают ее любых примесей. А такая вода является лучшимрастворителем и согласно исследованиям Всемирной Организации здравоохранения,проведенным в том числе и в России, вымывает кальций и соли из организма,приводя к проблемам суставов, сердца, обострению язвы, малокровию.