Певица Анита Цой стала жертвой домогательств. Иностранный политик оказывал звезде знаки внимания.

Певица Анита Цой стала жертвой домогательств. Иностранныйполитик оказывал звезде знаки внимания.Артистка встретила высокопоставленного человека, имякоторого специально не называет, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Пословам артистки, любвеобильный мужчина недавно сыграл свадьбу с азиаткой."Так получилось, что он заметил меня и начал стрелять в меняглазами. Делал это очень активно! Я даже не знала, как реагировать на это", -вспоминает ошарашенная звезда. Она отметила, что не заметить такие настойчивыезнаки внимания она не мола. Ситуация усугублялась тем, что рядом с политикомстояла его законная супруга.Анита решила поставить мужчину на место: "Мне стало стыдноперед его женой. Стыдно настолько, что пришлось подойти к ним и на английскомязыке сказать, как прекрасна его супруга и как он счастлив в браке". Планудался, больше иностранец в сторону Цой не засматривался.Анита полагает, что супруга политика к подобным выходкам мужаотносится весьма спокойно. В Корее жены часто закрывают глаза на измены ииногда даже сами ищут благоверным девушек для сексуальных утех.Цой до сих пор вспоминает, как однажды приехала навестить родную тетю в Южную Корею."Утром просыпаюсь и вижу, как она листает журналы собъявлениями от девушек легкого поведения. Оказалось, ищет своему мужу пару навечер. Для меня это было шоком. А тетя спокойно сказала: "Анита, зачем мнепроблемы? Я найду девушку, подберу им хорошую гостиницу. Пусть он после работыпоедет к ней и вернется домой радостным и довольным", – рассказала звезда.По словам Аниты, такие мероприятия ей не по душе. С любимым мужемона счастливо живет уже более 25 лет и походы "на лево" у них не в чести, сообщает .