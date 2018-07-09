Певица Анита Цой стала жертвой домогательств. Иностранный
политик оказывал звезде знаки внимания.
Певица Анита Цой стала жертвой домогательств. Иностранный
политик оказывал звезде знаки внимания.
Артистка встретила высокопоставленного человека, имя
которого специально не называет, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По
словам артистки, любвеобильный мужчина недавно сыграл свадьбу с азиаткой.
"Так получилось, что он заметил меня и начал стрелять в меня
глазами. Делал это очень активно! Я даже не знала, как реагировать на это", -
вспоминает ошарашенная звезда. Она отметила, что не заметить такие настойчивые
знаки внимания она не мола. Ситуация усугублялась тем, что рядом с политиком
стояла его законная супруга.
Анита решила поставить мужчину на место: "Мне стало стыдно
перед его женой. Стыдно настолько, что пришлось подойти к ним и на английском
языке сказать, как прекрасна его супруга и как он счастлив в браке". План
удался, больше иностранец в сторону Цой не засматривался.
Анита полагает, что супруга политика к подобным выходкам мужа
относится весьма спокойно. В Корее жены часто закрывают глаза на измены и
иногда даже сами ищут благоверным девушек для сексуальных утех.
Цой до сих пор вспоминает, как однажды приехала навестить родную тетю в Южную Корею.
"Утром просыпаюсь и вижу, как она листает журналы с
объявлениями от девушек легкого поведения. Оказалось, ищет своему мужу пару на
вечер. Для меня это было шоком. А тетя спокойно сказала: "Анита, зачем мне
проблемы? Я найду девушку, подберу им хорошую гостиницу. Пусть он после работы
поедет к ней и вернется домой радостным и довольным", – рассказала звезда.
По словам Аниты, такие мероприятия ей не по душе. С любимым мужем
она счастливо живет уже более 25 лет и походы "на лево" у них не в чести, сообщает .