Так прокомментировала повышение пенсионного возраста Елена Царенко

Так прокомментировала повышение пенсионного возраста Елена ЦаренкоКомментируя пенсионную реформу, президент национального балета «Кострома» Елена Царенко отметила, что 80% сотрудников коллектива получают второе образование. Чтобы продолжать работать после выработки стажа.По закону, сотрудники балета, как представители творческих профессий, имеют право на льготную пенсию. Елена Царенко рассказала, некоторые артисты, продолжают выходить на сцену и после выработки определенного стажа. Абсолютное же большинство за время работы в национальном балете «Кострома» успевают получать новую профессию.«У нас 80% коллектива на протяжении работы учатся. Они получают вторую профессию. Некоторые даже третью. Кто-то получает экономическое образование, кто-то педагогическое, кто-то идет на режиссуру. В разных направлениях они ищут себя, туризм некоторые изучают. Поэтому они готовят себя к выходу на пенсию», - рассказала президент национального балета «Кострома».Елена Царенко считает, что повышение пенсионного возраста, которое сейчас обсуждается, скажется на массовом сознании – люди станут больше заботиться о своем здоровье.«Люди, которые будут стремиться работать полноценно и получать от государства хорошие пенсии – будут больше следить за собой, за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни. В этом я вижу положительный момент. И то, что будет расти уровень пенсий – это очень важно», - подчеркнула заслуженный работник культуры РФ.