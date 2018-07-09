Натуральный блондин отечественной эстрады намекнул, что поющая ведущая
сыграет свадьбу с бывшим бойфрендом. О кандидатуре жениха Николай Басков написал на своей странице в
Instagram.
"Натуральный блондин" отечественной эстрады намекнул, что поющая ведущая
сыграет свадьбу с бывшим бойфрендом. О кандидатуре жениха Николай Басков написал на своей странице в
Instagram.
"Друзья! Если
Тимофей Майоров сделает Ольге Бузовой предложение, пока другие претенденты ее
сердце не завоюют, то обещаю вести их свадьбу лично", – заявил Басков. При
этом он опубликовал два фото.
На одном из снимков бизнесмен
целует Ольгу в щеку, а она счастливо улыбается. Отметим, ранее у Майорова и
Бузовой был роман, который начался в 2009 году.
Недавно появились слухи, что бывшие возлюбленные
вновь воссоединились. Во всяком случаи, поклонники ведущей "Дома-2" в этом
уверены.
После заявления Баскова они сразу принялись
обсуждать предстоящую свадьбу. Сама же Ольга
ситуацию пока никак не прокомментировала.
Ранее певица сообщила, что согласна выйти замуж за27-летнего полузащитника
российской сборной по футболу Дениса Чернышева. "Ты, кстати, симпатичный. Меня не
смущает разница в возрасте – я без макияжа выгляжу на 18. Жду звонка. Подружки
одобрили", – заявила Бузова в специальном видеоролике.
Похоже, что любовь к
футболистам у ведущей в крови. Напомним, 26 июня 2012 года она вышла замуж
за игрока столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря
2016 года они развелись.