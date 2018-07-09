Натуральный блондин отечественной эстрады намекнул, что поющая ведущая сыграет свадьбу с бывшим бойфрендом. О кандидатуре жениха Николай Басков написал на своей странице в Instagram.

"Натуральный блондин" отечественной эстрады намекнул, что поющая ведущаясыграет свадьбу с бывшим бойфрендом. О кандидатуре жениха Николай Басков написал на своей странице вInstagram."Друзья! ЕслиТимофей Майоров сделает Ольге Бузовой предложение, пока другие претенденты еесердце не завоюют, то обещаю вести их свадьбу лично", – заявил Басков. Приэтом он опубликовал два фото.На одном из снимков бизнесменцелует Ольгу в щеку, а она счастливо улыбается. Отметим, ранее у Майорова иБузовой был роман, который начался в 2009 году.Недавно появились слухи, что бывшие возлюбленныевновь воссоединились. Во всяком случаи, поклонники ведущей "Дома-2" в этомуверены.После заявления Баскова они сразу принялисьобсуждать предстоящую свадьбу. Сама же Ольгаситуацию пока никак не прокомментировала.Ранее певица сообщила, что согласна выйти замуж за27-летнего полузащитникароссийской сборной по футболу Дениса Чернышева. "Ты, кстати, симпатичный. Меня несмущает разница в возрасте – я без макияжа выгляжу на 18. Жду звонка. Подружкиодобрили", – заявила Бузова в специальном видеоролике.Похоже, что любовь кфутболистам у ведущей в крови. Напомним, 26 июня 2012 года она вышла замужза игрока столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря2016 года они развелись.