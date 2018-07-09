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<a href="http://33live.ru/novosti/09-07-2018-bolgary-postroili-elektrokar-moshhnostyu-bolee-5000-ls.html" target="_blank">Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с</a> - Компания Alieno, основанная в Болгарии в 2015 году, анонсировала свой первый проект под названием Arcanum, который грозит стать сенсацией в мире гиперкаров. Утверждается, что купе сможет разгоняться почти до 500 км/ч.