Полузащитник сборной Бразилии и испанской Барселоны Паулиньо в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за китайский клуб Гуанчжоу Эвергранд, чьи цвета он уже защищал ранее. Пресс-служба каталонцев подтвердила переход футболиста, пожелав ему удачи.

Полузащитник сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Паулиньо в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд", чьи цвета он уже защищал ранее. Пресс-служба каталонцев подтвердила переход футболиста, пожелав ему удачи.В прошедшем сезоне 29-летний Паулиньо сыграл за каталонцев в 49 матчах, отличившись в них 9 раз. Кроме того, бразилец выступал за национальную команду на чемпионате мира в России.