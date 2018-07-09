Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на обучение молодежи на Западных Балканах компьютерной грамотности и цифровым технологиям, и еще миллион - на преодоление последствий конфликтов.

Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на обучение молодежи на Западных Балканах компьютерной грамотности и цифровым технологиям, и еще миллион — на преодоление последствий конфликтов.Основная часть средств будет потрачена на обучение детей в школах в Албании, Боснии и Герцеговине, Косове, Македонии, Черногории и Сербии.Соответствующее объявление глава МИД Великобритании Борис Джонсон сделает в первый день саммита по Западным Балканам. Главными его темами станет усиление регионального сотрудничества в сфере безопасности, усиление экономической стабильности и политического сотрудничества, сообщает РИА Новости.Кстати, в мае этого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, выступая в Конгрессе, что Россия агрессивно пытается укрепить свои позиции на Балканах, и администрация президента намерена противостоять этому; так, например, в следующем году в Конгресс будет направлен запрос о выделении необходимых средств на борьбу с влиянием России.По данным одного сенатора от Демократической партии, в проекте бюджета США на 2019 финансовый год финансирование программ Госдепа в Албании, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине будет сокращено от 70% до 90%​​​.