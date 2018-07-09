Авиакомпания British Airways сообщила о том, что специально к полуфинальному матчу чемпионата мира по футболу между Англией и Хорватией предоставит более вместительные самолеты для того, чтобы на матч в Москве попало еще больше английских болельщиков.

Авиакомпания British Airways сообщила о том, что специально к полуфинальному матчу чемпионата мира по футболу между Англией и Хорватией предоставит более вместительные самолеты для того, чтобы на матч в Москве попало еще больше английских болельщиков.Известно, что изменения коснутся пяти рейсов из Лондона в Москву на 10 и 11 июля, о чем сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Sun. Ранее британская компания предоставляла Airbus A321 вместительностью до 154 пассажиров. Теперь же на маршруте будут задействованы Boeing 777, способные вместить от 216 до 336 человек. В British Airways подчеркнули, что сделано это специально для того, чтобы "как можно больше желающих смогли посетить игру".Кроме того, ранее стало известно о том, что британские поклонники футбола нашли специальную лазейку для получения паспорта болельщика – Fan ID, владельцам которого не придется оформлять визу в Россию. Сообщается, что для получения такого паспорта нужно лишь ввести номер любого билета на матч, коими пестрят социальные сети уже приехавших в Россию футбольных болельщиков.Напомним, что для английских футболистов выход в полуфинал турнира стал историческим – они дошли до этой стадии лишь в третий раз за всю историю мировых первенств и теперь имеют возможность попасть в финал. Матч против хорватов состоится 11 июля на московском стадионе "Лужники". Игра начнется в 21:00, а прямая трансляция будет показана на сайте 33Live.RuRu и телеканале "Россия 1".