Верховные клирики Англии намерены продать доли в нефтяных и
газовых компаниях, которые принадлежат церкви. По мнению священнослужителей
представители этих корпораций не принимают заметных шагов для борьбы с изменениями
климата.
Верховные клирики Англии намерены продать доли в нефтяных и
газовых компаниях, которые принадлежат церкви. По мнению священнослужителей
представители этих корпораций не принимают заметных шагов для борьбы с изменениями
климата.
Высший орган англиканской церкви – генеральный синод
постановил: к 2023 году доли в компаниях, работа которых не будет соответствовать
положениям Парижского соглашения по климату, должны быть проданы.
За инициативу проголосовали 347 членов синода и всего
четверо были против. "Церковь должна играть ведущую роль в безотлагательном
вопросе об изменении климата", – говорится в официальном заявлении клириков, сообщает BBC.
Добавим, что недавно англиканская церковь попала в страшный
скандал. В Сеть попало видео, на котором священник в компании друга употребляет
наркотики и просит вызвать ему проститутку.
На записи видно, как 64-летний Стеннетт Кирби курит тяжелый
наркотик и нюхает кокаин в предоставленном ему доме, который содержится
англиканской церковью. На шокирующих кадрах он также смотрит порно, обсуждает
эскортниц и покупку новой стеклянной трубки для курения, которая "дает
лучший приход от крэка". На кадрах, также запечатлен любопытный диалог
между священником и его приятелем. Последний спрашивает служителя церкви,
счастлив ли он, на что тот отвечает положительно и рассуждает о своей любви к
жизни. Сразу после этого диалога священник принимается употреблять кокаин, а в
это время на экране телевизора позади клирика воспроизводится порнофильм.