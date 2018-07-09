Верховные клирики Англии намерены продать доли в нефтяных и газовых компаниях, которые принадлежат церкви. По мнению священнослужителей представители этих корпораций не принимают заметных шагов для борьбы с изменениями климата.

Верховные клирики Англии намерены продать доли в нефтяных игазовых компаниях, которые принадлежат церкви. По мнению священнослужителейпредставители этих корпораций не принимают заметных шагов для борьбы с изменениямиклимата.Высший орган англиканской церкви – генеральный синодпостановил: к 2023 году доли в компаниях, работа которых не будет соответствоватьположениям Парижского соглашения по климату, должны быть проданы.За инициативу проголосовали 347 членов синода и всегочетверо были против. "Церковь должна играть ведущую роль в безотлагательномвопросе об изменении климата", – говорится в официальном заявлении клириков, сообщает BBC.Добавим, что недавно англиканская церковь попала в страшныйскандал. В Сеть попало видео, на котором священник в компании друга употребляетнаркотики и просит вызвать ему проститутку.На записи видно, как 64-летний Стеннетт Кирби курит тяжелыйнаркотик и нюхает кокаин в предоставленном ему доме, который содержитсяангликанской церковью. На шокирующих кадрах он также смотрит порно, обсуждаетэскортниц и покупку новой стеклянной трубки для курения, которая "даетлучший приход от крэка". На кадрах, также запечатлен любопытный диалогмежду священником и его приятелем. Последний спрашивает служителя церкви,счастлив ли он, на что тот отвечает положительно и рассуждает о своей любви кжизни. Сразу после этого диалога священник принимается употреблять кокаин, а вэто время на экране телевизора позади клирика воспроизводится порнофильм.