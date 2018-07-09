Эйфория, охватывающая отпускника на курорте, порой выливается в безрассудные поступки. Некоторые предаются неумеренным возлияниям, но большинство охватывает жажда любовных подвигов. Но следует помнить, что курортные романы могут быть опасны.

Эйфория, охватывающая отпускника на курорте, поройвыливается в безрассудные поступки. Некоторые предаются неумеренным возлияниям,но большинство охватывает жажда любовных подвигов. Но следует помнить, чтокурортные романы могут быть опасны.Несбывшиеся мечтыЯркая внешность южных девушек убеждает вас в том, что сексбудет ярким и запоминающимся. Но чаще всего донжуана ждет разочарование. Тофакт, что вы иностранец, может не раскрепостить даму – а, напротив, смутить ипривести к зажатости. Кроме того, темпераментная речь и жесты вовсе неозначают, что объект вашего желания будет столь же горяч в постели. Так чтовместо потрясающего приключения может выйти одно расстройство.НавязчивостьВстретив красотку, вы воспламеняетесь желанием – нопонимаете, что это приключение на одну ночь: после бурного (возможно) секса говоритьвам с ней будет не о чем. А вот у дамы другие планы – она решает, что выподходящий кандидат для продолжительного курортного романа. Вас будут караулитьвозле отеля и названивать по телефону, номер которого выяснят у подруги-администратора.Если вас устраивает перспектива провести отпуск, играя в шпионов – тогдавперед!ТравматизмПодкарауливать вас может не только предмет вожделения, но иее парень – бывший или настоящий. И расплата за приятно проведенное время можетнаступить быстро. Если это разбитый нос или фингал под глазом – считайте, чтолегко отделались. Можно и в больницу загреметь, тогда отпуск пройдет в тихой, спокойнойи стерильной обстановке.Основные рискиМилые создания с большими невинными глазами и пушистымиресницами (не говоря уже о других достоинствах) на деле могут быть не столь ужневинны. Если утром вы не обнаружили "котеночка" мирно сопящим наподушке или плещущимся в ванной – бегите проверять кошельки и чемоданы. Скореевсего, ценности уплыли в неизвестном направлении. К сожалению, историй таких -тьма.А даже если все обошлось, и лапочка трогательно с вами прощалась,утирая слезы на перроне – не торопитесь радоваться. Счета от венеролога иуролога скоро вытеснят из памяти все светлые воспоминания о поездке.