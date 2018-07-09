Ольга Дроздова пришла на шоу Бориса Корчевникова Судьба человека и рассказала о личной жизни. Однако зрителей были неприятно удивлены необычным образом и поведением популярной артистки.

Ольга Дроздова пришла на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" и рассказала о личной жизни. Однако зрителей были неприятно удивлены необычным образом и поведением популярной артистки.Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе уже 27 лет. Они считаются одной из самых крепких пар в отечественном кинематографе. У них подрастает десятилетний сын Елисей. Дроздова призналась Борису Корчевникову, что полюбила Певцова только после рождения наследника. "Я по жизни одиночка, я до сих пор иногда сомневаюсь в своих чувствах. Я так скажу, меня поймут только мамы мальчиков, ведь после рождения сына иначе смотришь на мужчин", – объяснила Дроздова.Передача, несмотря на то, что вышла всего лишь несколько часов назад, уже находится в свободном доступе в интернете. Интересно, что в комментариях к видео зрители поделились своим мнением, которое почему-то в основном оказалось негативным.Комментаторам не понравилась внешность Ольги Дроздовой, в частности, ее образ. Для встречи с Борисом Корчевниковым популярная актриса облачилась в темное платье, дополнив образ светлым кардиганом. Волосы артистка завила и надела очки в большой черной оправе. Зрители пожаловались, что женщина себе добавила возраст из-за такого образа."Старушка прям( а ведь шикарная стильная актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Что это с ней? Ощущение неодекватностиПрическа и очки не подходят как то переборшила и часто заикаетсяНе искренная какая тоРоли хорошие а вот в жизни что то не то с ней не понравилась одним словом", "Никогда не думала, что она такая........ Ужас как себя ведет!﻿", "Что с ней?!Впечатление, что она не вполне адекватна – начиная от внешнего вида, заканчивая поведением и дебильным смехом... или это образ такой?! Не понятно...﻿", "На голове фиг знает что!! и очки не по размеру. И разговорная речь очень странная, ощущение что Ольга вообще не выходит из роли﻿", "как фрик сидит.... с психическими проблемами.... как идиотка хихикает, речь несвязная. вся сделанная переделанная...... до чего неприятная женщина стала... а была красавицей..... неинтересная﻿", "Что с ней произошло? Косит под дурочку...﻿", – разочаровались зрители.