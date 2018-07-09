Усть-Лабинский районный суд признал незаконной распространяемую Настей Рыбкой и Алексом Лесли информацию о миллиардере Олеге Дерипаске. Таким образом, фигуранты обязаны выплатить предпринимателю миллион в качестве компенсации морального вреда.

Усть-Лабинский районный суд признал незаконной распространяемую Настей Рыбкой и Алексом Лесли информацию о миллиардере Олеге Дерипаске. Таким образом, фигуранты обязаны выплатить предпринимателю миллион в качестве компенсации морального вреда.Адвокат Дерипаски Алексей Мельников рассказал, что суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с каждого из ответчиков по 500 тысяч рублей. При этом бизнесмен просил взыскать по миллиону с каждого из них.Мельников добавил, что Рыбка и Лесли обязаны удалить все материалы. Более того, суд запретил их хранить и распространять, передает портал .Также, по словам адвоката, представитель Алекса Лесли предлагал заключить мировое соглашение по иску. "Но у меня таких инструкций от доверителя нет", – сказал Мельников.Напомним, что Олег Дерипаска требовал от Рыбки и Лесли по миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба. Предприниматель утверждал, что Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич распространяли его фотографии с целью прорекламировать свои курсы по "соблазнению олигарха".Позже по ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Из-за жалоб ресурсов, на которых находилась упомянутая информация, работа по делу была приостановлена.В настоящее время Алекс Лесли и Настя Рыбка находятся в тайской тюрьме. Их задержали за проведение незаконного секс-тренинга для российских туристов в феврале 2018 года.