В Краснодарском крае суд частично удовлетворил требования бизнесмена Олега Дерипаски по иску о разглашении данных о его частной жизни, ответчиками по которому выступают Александр Кириллов (Алес Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).

В Краснодарском крае суд частично удовлетворил требования бизнесмена Олега Дерипаски по иску о разглашении данных о его частной жизни, ответчиками по которому выступаютАлександр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), передает ТАСС.По словам адвоката Алексея Мельникова, суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал по 500 тысяч рублей с каждого. Известно, что бизнесмен просил взыскать по 1 миллиону рублей с каждого ответчика. По словам предпринимателя, он не давал согласия на разглашение персональной информации.Вашукевич и Кириллов должны удалить материалы, их также запрещено хранить и распространять. Как сообщалось ранее, 9 февраля Дерипаска подал иск против Кириллова и Вашукевич в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни.Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, раскрывающих детали его частной жизни.