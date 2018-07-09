В Северной столице охранники ночного клуба Ионотека оскорбили
17-летнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, назвав ее монстром. Пострадавшая
обратилась к руководству заведения, но там была культурно послана в суд.
В Северной столице охранники ночного клуба "Ионотека" оскорбили
17-летнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, назвав ее монстром. Пострадавшая
обратилась к руководству заведения, но там была культурно послана в суд.
О ситуации в Facebook сообщила
Лина Тухатевич, которая
называет себя подругой девушки. Лина опубликовала на своей стене скриншоты
переписки Мелиссы и создателя "Инотеки" Александра Ионова.
Салихина попросила провести воспитательную беседу с
сотрудниками, "чтобы подобное больше не происходило". Александр ответил, что
солидарен с пострадавшей, однако поменять менталитет людей, "воспитанных в
русской гомофобной традиции" не в его силах.
"Это как если упасть в зоопарке в клетку со львами и
жаловаться на то, что вас разорвали на куски", – отметил Ионов. "Я сожалею. Но
у вас впереди целая жизнь унижений. Это ваш выбор, вы прекрасно знали, где
родились", – сообщил мужчина. Далее он добавил, что менять мировоззрение
сотрудников не входит в его обязанности. Он предложил Салихиной пойти в суд.
Пост
Тухатевич
моментально обрел популярность в Сети и
набрал несколько сотен комментариев. Пользователи отмечали, что охранники не должны
были унижать человека, однако справедливо заметили, что Мелиссе нет еще 18 лет,
поэтому не пустить ее в клуб они имели право.
Скандальная история попала в прессу. Александру Ионову
пришлось оправдываться перед общественностью. В интервью он отметил, что не
страдает гомофобией, так как вырос в США, в Сан-Франциско, штат Калифорния. "Мой
первый учитель был гей, мой первый сосед по квартире был гей. Множество моих
работодателей и коллег были люди нетрадиционной ориентации", – заявил владелец
заведения.
По словам Ионова, сейчас ЛГБТ-сообщество требует уволить охранников.
"А я горжусь тем, что в моей
организации отсутствует подобное давление начальства на людей.
Я не промываю мозги людям, я даю им полную свободу думать
и действовать так, как они считают нужным. Это уважение
к личности, к свободе мышления. А ЛГБТ нам
навязывает полицию мысли по Оруэллу. Искусственно навязанная
толерантность – это отвратительно", – цитирует Александра .