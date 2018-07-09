В Северной столице охранники ночного клуба Ионотека оскорбили 17-летнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, назвав ее монстром. Пострадавшая обратилась к руководству заведения, но там была культурно послана в суд.

В Северной столице охранники ночного клуба "Ионотека" оскорбили17-летнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, назвав ее монстром. Пострадавшаяобратилась к руководству заведения, но там была культурно послана в суд.О ситуации в Facebook сообщилаЛина Тухатевич, котораяназывает себя подругой девушки. Лина опубликовала на своей стене скриншотыпереписки Мелиссы и создателя "Инотеки" Александра Ионова.Салихина попросила провести воспитательную беседу ссотрудниками, "чтобы подобное больше не происходило". Александр ответил, чтосолидарен с пострадавшей, однако поменять менталитет людей, "воспитанных врусской гомофобной традиции" не в его силах."Это как если упасть в зоопарке в клетку со львами ижаловаться на то, что вас разорвали на куски", – отметил Ионов. "Я сожалею. Ноу вас впереди целая жизнь унижений. Это ваш выбор, вы прекрасно знали, гдеродились", – сообщил мужчина. Далее он добавил, что менять мировоззрениесотрудников не входит в его обязанности. Он предложил Салихиной пойти в суд.ПостТухатевичмоментально обрел популярность в Сети инабрал несколько сотен комментариев. Пользователи отмечали, что охранники не должныбыли унижать человека, однако справедливо заметили, что Мелиссе нет еще 18 лет,поэтому не пустить ее в клуб они имели право.Скандальная история попала в прессу. Александру Ионовупришлось оправдываться перед общественностью. В интервью он отметил, что нестрадает гомофобией, так как вырос в США, в Сан-Франциско, штат Калифорния. "Мойпервый учитель был гей, мой первый сосед по квартире был гей. Множество моихработодателей и коллег были люди нетрадиционной ориентации", – заявил владелецзаведения.По словам Ионова, сейчас ЛГБТ-сообщество требует уволить охранников."А я горжусь тем, что в моейорганизации отсутствует подобное давление начальства на людей.Я не промываю мозги людям, я даю им полную свободу думатьи действовать так, как они считают нужным. Это уважениек личности, к свободе мышления. А ЛГБТ намнавязывает полицию мысли по Оруэллу. Искусственно навязаннаятолерантность – это отвратительно", – цитирует Александра .