Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона. О том, кто сменит его на посту, станет известно в ближайшее время. Ранее был уволен министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона.Как сообщает "Интерфакс", премьер поблагодарила Джонсона за его работу. О том, кто сменит его в Foreign Office, станет известно в ближайшее время.Ранее в отставку ушел министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Новым министром по делам Brexit станет Доминик Рааб.По данным РИА Новости, уход Джонсона и Дэвиса связан с обострившимися разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. Оба министра были сторонниками "жесткого Brexit", а Тереза Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из ЕС. По мнению Дэвиса, такая политика поставит Лондон "в лучшем случае в слабое положение на переговорах с ЕС по Brexit, а, возможно, даже и в неприемлемое".