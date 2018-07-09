9 июля состоялась встреча лидеров Эфиопии и Эритреи. И это стало историческим моментом, результатом которой два государства объявили об окончании военного противостояния и заключении мира.

9 июля состоялась встреча лидеров Эфиопии и Эритреи. И это стало историческим моментом, результатом которой два государства объявили об окончании военного противостояния и заключении мира, передает "Интерфакс"."Состояние войны, в котором находились две страны, закончено. Мы объявляем новую эпоху мира и дружбы", — написал министр информации Эритреи Йемана Гебремескеля на своей странице в Twitter.Историческая встреча прошла накануне в столице Эритреи Асмэре. В ней приняли участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки. Сторонами заключена декларация о мире и дружбе, а также заявлено о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе — в экономической и социальной областях.Военный конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тысяч жизней.В декабре 2000 года сторонами был подписан договор о мире, но Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, которое было вынесено через два года по вопросу о разделении спорных территорий. Ситуация, балансировавшая между миром и войной, продолжалась около двух десятков лет.