Экстрасенс не верит в суицид. И у него есть для этого все основания.

Экстрасенс не верит в суицид. И у него есть для этого все основания."Опять девушка стала жертвой шоу-бизнеса", – вздохнул Мехди Эбрагими Вафа. Этот экстрасенс в свое время очаровал зрителей и заставил поверить в чудеса. Иранец с паранормальными способностями был победителем третьего сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" и разгадывал самые сложные тайны.В смерти Анастасии Тарасюк для него все очевидно. "Это не первый случай на этом проекте, – продолжил Мехди. – Девушка была молодая и неопытная. Наверное, все-таки не совсем понимала, что делает. Ей хотелось достичь успеха, поэтому, быть может, в некоторых случаях она поступала опрометчиво. Я, конечно же, не знаю фактов и могу говорить лишь то, что чувствую"."А чувствую я зависть со стороны девушки – возможно, какой-то подруги, – заявил в эксклюзивном интервью экстрасенс. – Это не чистой воды самоубийство и непросто передозировка. Я чувствую убийство. Мотивы – ненависть и зависть. Возможно, не прямое, но у кого-то на совести должно быть очень и очень неспокойно. И мне, конечно, очень жаль, что в желании добраться до вершин шоу-бизнеса многие так оступаются и уходят. Красивая, молодая девушка. У нее все только должно было начаться..."Пресс-служба: Мехди Эбрагими ВафаНапомним, что 22 июня тело экс-участницы проекта "Дом-2" Анастасии Тарасюк нашли под окнами элитного жилого комплекса "Золотые ключи". Друзья и родственники не верят, что жизнерадостная звезда телешоу решилась на суицид. Они настаивают: Насте помогли умереть.