Международная федерация волейбола приняла решение провести следующие три Финала шести мужской Лиги наций в США. В нынешнем сезоне решающие игры нового турнира прошли во Франции. Напомним, что его первым победителем стала сборная России.

Международная федерация волейбола приняла решение провести следующие три "Финала шести" мужской Лиги наций в США. В нынешнем сезоне решающие игры нового турнира прошли во Франции. Напомним, что его первым победителем стала сборная России."В США крупнейший спортивный медиарынок, в этом смысле для волейбола откроются отличные коммерческие возможности, он сможет расти и развиваться по всему миру", — цитирует ТАСС президента Международной федерации волейбола Ари Граса.Позже станут известны даты и города будущих турниров. В нынешней Лиге наций победу одержала российская команда, обыгравшая французских волейболистов со счетом 3:0 по партиям.