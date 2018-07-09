В Сети опубликовали трогательные архивные кадры крещения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. На снимках малышке Кейт почти шесть месяцев.

В Сети опубликовали трогательные архивные кадры крещения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. На снимках малышке Кейт почти шесть месяцев.Церковное таинство состоялось 20 июня 1982 года. На фотографиях изображены родители будущей герцогини Кэрол и Майкл Миддлтон. Кроха облачена в белое платье. Примечательно, что девчушка в то время была почти лысой.Маленькая Кейт была очень милой крохой, поэтому ее старые снимки моментально распространились в интернете. Пользователи Сети остались в восторге от Миддлтон. Они засыпали посты с Кейт умилительными комментариями пытаясь понять, кто из детей герцога и герцогини Кембриджских больше похож на маму. Также интернет-обыватели поздравляли Кейт и Уильяма с крещением младшего сына Луи.Сегодня, 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне окрестили принца Луи – третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. На церемонии присутствовали только самые близкие.Церковный обряд провел архиепископ Кентерберийский ДжастинУэлди. Меленькому принцу выбрали пятерых крестных родителей: Николас ванКутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и ЛюсиМиддлтон.Мальчик был облачен в копию кружевной крестильной рубашки,сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригиналиспользовали до 2008 года.Также на церемонии присутствовали старшие дети Уильяма иКейт. Герцог Кембриджский вел за руки четырехлетнего Джорджа и трехлетнююпринцессу Шарлотту. Также на мероприятие приехали родители Кейт Миддлтон и семья ее родной сестры Пиппы. Со стороны Уильяма на празднике присутствовал Принц Гарри с супругой Меган Маркл и отец принц Чарльз.Напомним, утром 23апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне.Роды прошли без осложнений, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Мальчиканарекли Луи Артур Чарльз. Малыш сталпятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двоедетей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочьШарлотту.